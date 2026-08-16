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Telangana'dan Oto-rikşalara Elektrikli Dönüşüm Planı

Telangana'dan Oto-rikşalara Elektrikli Dönüşüm Planı
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Telangana hükümeti, CURE bölgesinde 18.766 dizel ve benzinli oto-rikşayı elektrikliye dönüştürmek için 200 crore rupi bütçeli planı onayladı. Araç sahiplerine 1,5 lakh rupiye kadar mali yardım sağlanacak, üç katmanlı izleme mekanizması kurulacak.

Telangana Ulaştırma Bakanı Ponnam Prabhakar, hükümetin Çekirdek Kentsel Bölge Ekonomisi (CURE) alanında benzin ve dizel oto-rikşaları elektrikli araçlara dönüştürmek için Telangana Oto-Rikşa Elektrikli Dönüşüm Planı–2026'nın hazırlanmasını onayladığını açıkladı. Plan, Telangana Yükselen Vizyon–2047 ile uyumlu olup 11.254 dizel ve 7.512 benzinli olmak üzere toplam 18.766 uygun aracı kapsıyor.

Hükümet, mevcut araçların AIS-123 onaylı elektrik kitleriyle donatılması veya yeni fabrika üretimi elektrikli üç tekerlekli araç alımı için 1,50 lakh rupiye kadar mali yardım sağlayacak. Yenileme seçeneğinde sabit veya değiştirilebilir batarya sistemleri tercih edilebilecek. Yeni araç alanlar, bayilerin satış fiyatından düşeceği sabit 1,50 lakh rupi sübvansiyon alacak.

Planın 200 crore rupi bütçesi olacak ve SC, ST, BC ile Azınlık Refahı departmanları 50'şer crore rupi katkı sağlayacak. Uygulamanın şeffaflığını sağlamak için Devlet Düzeyi, Plan Uygulama ve Bölge Onay Komitelerinden oluşan üç katmanlı izleme mekanizması kurulacak. Bakan, bu girişimin hava ve gürültü kirliliğini azaltmayı, oto sürücülerinin yakıt masraflarını düşürmeyi ve Haydarabad'da sürdürülebilir kentsel toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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