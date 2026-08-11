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Hidrojenli içten yanmalı motor geliştirildi

Hidrojenli içten yanmalı motor geliştirildi
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ABD'deki SwRI, ticari araçlar için dizel performansına yakın, hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motor geliştirdi. Motor, karbondioksit salımı yapmıyor; yanma, enjeksiyon ve erken ateşleme kontrolü özel sistemlerle optimize edildi. NOx emisyonu ve hidrojen üretim yöntemi çevresel faktörler arasında.

ABD merkezli Southwest Research Institute (SwRI) araştırmacıları, orta sınıf ticari araçlarda kullanılmak üzere dizel motorlara benzer performans sunan hidrojenli içten yanmalı bir motor geliştirdi. Bu sistem, yakıt hücreli teknolojilerden farklı olarak hidrojeni doğrudan silindirlerin içinde yakıyor ve pistonlar aracılığıyla mekanik güç üretiyor.

Geliştirme sürecinde önce tek silindirli bir motorla yanma ve hidrojen enjeksiyon stratejileri optimize edildi. Ardından çok silindirli motora geçilerek erken ateşleme, yanma kararlılığı ve sistem uyumu gibi sorunlar ele alındı. Motorun düşük devirlerde yüksek tork üretebilmesi için turboşarj kullanıldı; böylece silindirlere daha fazla hava gönderilerek daha fazla hidrojen yakılabiliyor.

Hidrojenin benzinle kıyaslandığında çok daha hızlı yanması, özel emme portu geometrisi ve daha büyük emme supapları ile dengelemeye çalışılmış. Ayrıca hidrojen için özel geliştirilen enjektörler ve elektronik kontrol sistemi, enjeksiyon zamanlaması, ateşleme, turbo basıncı ve hava-yakıt oranını hassas şekilde yönetiyor. Erken ateşleme sorunu ise motorun sıcak yüzeylerinden kaynaklanabiliyor; bu nedenle SwRI ekibi tasarım ve kontrol sistemlerinde bu riski azaltacak çözümler geliştirdi.

Hidrojenin karbon içermemesi sayesinde motorda yakıt kaynaklı karbondioksit oluşmuyor. Ancak hidrojen üretim yöntemine bağlı olarak toplam karbon ayak izi değişebiliyor. Ayrıca yüksek yanma sıcaklıklarında azot oksitler (NOx) oluşabiliyor; bu da çevresel etki açısından dikkate alınması gereken bir faktör.

Kaynak: Haber Merkezi
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