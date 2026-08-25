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2027'ye Doğru SUV Piyasasında Büyük Değişim: Efsane Modeller Üretimden Kalkıyor

2027'ye Doğru SUV Piyasasında Büyük Değişim: Efsane Modeller Üretimden Kalkıyor
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Ford, Tesla, Volvo gibi devler dahil birçok marka, bazı SUV modellerini üretimden çekiyor. İşte Eylül'e kadar üretimi duracak ve piyasadan kalkacak modeller.

Otomobil piyasasında hareketlilik sürerken dünyaca ünlü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor. 2027'ye girerken, bazı otomobil üreticileri en uzun ömürlü SUV'larına veda edecek. Eylül ayına kadar birçok SUV için üretimin duracağı belirtiliyor.

Acura, bu yılın başlarında RDX üretimini sonlandıracağını ve 2027 için model planlamadığını duyurdu. Hibrit üzerinde çalışıldığı doğrulandı. BMW iX'in Amerika'ya tahsisi bu yıl sona erecek. Ford Escape'in üretimi 2027'de durdurulacak ve yerine elektrikli araçlar üretilecek.

Jaguar F-Pace, Type 01 modeline yer açmak için üretimden kalkıyor. Honda Prologue, 2026 sonunda üretimden kaldırılacak. Land Rover Discovery Sport ise Aralık ayında son kez üretilecek. Tesla Model X, insansı robot üretimine odaklanmak için piyasadan çekiliyor. VW ID.4'ün üretimi geçici olarak durdurulurken, Volvo EX30 de değişen piyasa koşulları nedeniyle üretimden kaldırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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