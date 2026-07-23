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Sürücüler Güneş Yanığı Riski Altında: Araç İçinde UV Koruması Uyarısı

Sürücüler Güneş Yanığı Riski Altında: Araç İçinde UV Koruması Uyarısı
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Araştırmaya göre sürücülerin yarısı araç içinde UV ışınlarına karşı önlem almıyor. 14 milyon kişi araç kullanırken güneş yanığı yaşadığını belirtirken, üçte biri bu riskin farkında değil. Uzmanlar yan camlardan geçen UVA ışınlarının cilt hasarına yol açabileceği uyarısı yapıyor.

Autotrader ve British Skin Foundation tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerin yarısı araç içinde UV ışınlarına karşı hiçbir önlem almıyor. Yaklaşık 14 milyon kişi araba kullanırken güneş yanığı yaşadığını belirtirken, üçte biri araç içinde güneş yanığı olabileceğini bilmediğini söyledi.

Modern ön camlar UVB ışınlarının büyük kısmını engellese de, yan camlar önemli miktarda UVA ışınını geçirebiliyor. Dermatolog Dr. Zainab Laftah, araç içinde tam koruma sağlandığı yanılgısının yaygın olduğunu belirterek, UVA ışınlarının cilt hasarına ve kanser riskine yol açabileceğini vurguladı. Özellikle üstü açık araç kullananların daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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