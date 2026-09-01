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Stellantis'in Global Pazarlama Direktörü Olivier François Görevinden Ayrılıyor

Stellantis'in Global Pazarlama Direktörü Olivier François Görevinden Ayrılıyor
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Stellantis'in global pazarlama direktörü Olivier François, uzun kariyerinin ardından görevinden ayrılıyor. François, ekim ortasına kadar geçiş sürecine destek verecek ve ardından stratejik danışman olarak şirkete katkı sağlayacak.

Stellantis'in global pazarlama direktörü Olivier François, uzun yıllar süren kariyerinin ardından görevinden ayrılıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, François'ın ekim ortasına kadar geçiş sürecine destek vereceği ve bu süreçte Arnaud Belloni ile birlikte çalışacağı belirtildi. Ayrıca François'ın, ayrılığının ardından Stellantis'e stratejik danışman olarak katkıda bulunmaya devam edeceği ifade edildi.

Olivier François'in Stellantis ile olan ilişkisi 2005 yılına dayanıyor. O yıl Fiat'ın Lancia markasının başına geçen François, daha sonra Fiat Chrysler Automobiles'in ve ardından PSA Group ile birleşerek Stellantis'in oluşmasında önemli roller üstlendi. Stellantis bünyesinde global pazarlama direktörlüğünün yanı sıra Fiat'ın global başkanlığını da yürüttü.

François, özellikle Super Bowl reklamlarındaki yaratıcı çalışmalarıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca 35 Super Bowl reklamına öncülük eden François, Bruce Springsteen, Clint Eastwood, Eminem, Bill Murray ve Harrison Ford gibi ünlü isimlerle kampanyalar gerçekleştirdi. 2011 yılında Chrysler için hazırlanan ve Eminem'in yer aldığı 'Imported from Detroit' reklamı, otomotiv reklamcılığı tarihinin en başarılı çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. 2020 yılında Bill Murray'nin Groundhog Day filmindeki rolünü yeniden canlandırdığı reklam ve 2025 yılında Jeep için hazırlanan ve Harrison Ford'un yer aldığı reklam da dikkat çeken projeler arasında.

Kaynak: Haber Merkezi
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