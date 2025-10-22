Haberler

Pendik'te Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kamerada
Pendik'te sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı başka bir sürücünün kamera kayıtlarına yansıdı.

PENDİK, Sahil yolunda kullandığı otomobille makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza anı, başka bir sürücünün araç içi kameralarına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Tuzla istikametine makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza nedeniyle sahil yolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol açılarak trafik normale döndü.

KAZA KAMERADA

Sahil yolunda makas atarak ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak takla atması, başka bir otomobilin araç içi kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin makas atarak trafikte ilerlediği, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
