Ordu'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kül Oldu
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan alevlerle tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.
Gürgentepe ilçesi Ali Çavuş Caddesi Ağızlar Mahallesi'nde Mehmet Arıcan'a ait 28 EP 193 plakalı otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK / GÜRGENTEPE (Ordu), -