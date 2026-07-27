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Sürtme Artık Büyük Masraf: LED Far Faturası Uçtu

Sürtme Artık Büyük Masraf: LED Far Faturası Uçtu
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Eskiden basit bir kaporta işi olan otopark sürtmeleri, günümüzde yüksek LED far maliyetleriyle uçuk faturalara dönüşüyor. Alman sigorta devi Allianz, yükselen tamir masrafları konusunda uyarıda bulundu.

Otoparktaki ufak bir sürtme, eskiden basit bir kaporta işiyken günümüzde oldukça uçuk bir far faturasına dönüşüyor. Modern araçlardaki LED farların yüksek maliyeti, ufak kazaları bile büyük masraflara çeviriyor.

Alman sigorta devi Allianz, yükselen tamir maliyetlerine karşı uyarılarda bulundu. Şirket, sürücülerin bu durumu göz önünde bulundurarak sigorta poliçelerini güncellemeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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