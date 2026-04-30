Sivas'ta Otomobil Alev Aldı, Sürücü Gözyaşları İçinde İzledi

SİVAS'ta seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü Tuncay Gün, otomobilin yanma anını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu üzerinde Karşıyaka kavşağında yaşandı. Tuncay Gün yönetimindeki 15 PC 045 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü Gün, otomobilden inerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Tuncay Gün aracının alevler içinde kalmasını gözyaşları ile izledi. Tuncay Gün'ü olay yerine gelen bir polis memuru teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
