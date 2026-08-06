Şanzımanı Korumak İçin Bu Hatalardan Kaçının

Uzmanlar, otomatik şanzımanlı araçlarda sürücülerin farkında olmadan yaptığı bazı kullanım hatalarının ve aksatılan bakım işlemlerinin zaman içinde ciddi mekanik arızalara yol açabileceğini belirtiyor. Doğru sanılan bazı alışkanlıklar şanzıman sisteminin performansını olumsuz etkileyerek riski artırıyor.

En sık yapılan hatalardan biri, hem gaz hem fren pedalına aynı anda iki ayakla basılması. Bu durum pedalların karıştırılmasına ve sürüş hakimiyetinin zayıflamasına, kaza ihtimalinin artmasına neden olabiliyor. Araç hareket halindeyken vitesin boşa alınması da güvenlik açısından sakıncalı; motor ile şanzıman arasındaki bağlantı kesildiği için aracın tepkisi gecikebilir ve durma mesafesi uzayabilir.

Su baskınına maruz kalan araçlarda şanzıman kutusuna su sızması yağın özelliğini kaybetmesine, metal parçaların aşınmasına ve hatta sistemin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir. Sert ve ani gazlamalar da şanzımana aşırı yük bindirerek dişlilerin ve aktarma organlarının hızlı yıpranmasına, lastiklerin gereksiz aşınmasına neden olur.

Şanzıman yağının düzenli değiştirilmesi sistemin sağlığı için kritik önem taşır. Yağ zamanla koruyucu özelliğini kaybeder; ihmal edilen bakım periyotları vites geçişlerinde sertleşme, performans kaybı ve yüksek onarım maliyetlerine yol açar.

Kaynak: Haber Merkezi