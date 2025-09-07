Nurdağı'nda Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünden dumanlar çıkması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda sürücü son anda aracı durdurup dışarı çıktı.
Olay, sabah saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed A. (55) yönetimindeki 27 MA 649 plakalı otomobilin motor bölümünden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekip, dışarı çıktı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.