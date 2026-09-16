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Nitrojenli Lastiklerde Avantaj Sınırlı, Dezavantajlar Var

Nitrojenli Lastiklerde Avantaj Sınırlı, Dezavantajlar Var
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Nitrojenle doldurmanın basınç kaybını azalttığı ve ömrü uzattığı söylense de testler günlük kullanımda faydanın sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Lastikleri nitrojenle doldurmanın basınç kaybını azalttığı ve lastik ömrünü uzattığı sık sık dile getiriliyor. Ancak test sonuçları, bu avantajların günlük kullanımda oldukça sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Üstelik maliyet ve erişim tarafında da önemli dezavantajlar bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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