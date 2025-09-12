Haberler

Navigasyonla Sıkışan Araç Şanlıurfa'da Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, navigasyonla yolunu bulmaya çalışan sürücünün otomobili dar sokakta sıkıştı. Polis ve vatandaşlar, aracın sıkıştığı yerden çıkarılmasına yardımcı oldu.

ŞANLIURFA'da, navigasyonla yolunu bulmaya çalışan sürücünün otomobili dar sokakta sıkıştı. Polis ve vatandaşların yardımıyla otomobil güçlükle çıkarıldı.

Şanlıurfa'ya gezmeye gelen ve kent merkezine gitmek için navigasyon kullanan ismi öğrenilemeyen sürücü, 46 ACE 621 plakalı otomobiliyle Pınarbaşı Mahallesi 1203'üncü Sokak'a girdi. İddiaya göre, navigasyonun yönlendirmesini takip eden sürücünün otomobili, dar sokakta sıkıştı. Sürücünün içeride mahsur kaldığını gören mahalleli, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İleri ve geri gidemeyen otomobili, bulunduğu yerden çıkarmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla aracı önden iterek geri manevra yaptırmaya çalıştı. Uzun süren uğraşların ardından otomobil, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Zarar oluşan aracın sokağa sıkıştığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali

Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.