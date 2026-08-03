Haberler

Mercedes-Benz'den dokunmatik ekran itirafı: Fiziksel düğmeler geri dönüyor

Mercedes-Benz'den dokunmatik ekran itirafı: Fiziksel düğmeler geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes-Benz, sürücülerden gelen şikayetler üzerine araçlardaki tamamen dokunmatik ekran politikasını yumuşatıyor. Marka, büyük dijital ekranları korurken sık kullanılan kontroller için fiziksel düğmeler ekleyecek.

Teknolojik gelişmelerle araç iç mekanları büyük değişim geçirdi. Tamamen dijital ekranlardan oluşan otomobiller yaygınlaştı. Mercedes-Benz de 2021'de Hyperscreen adlı dev kokpit tasarımıyla bu alanda dikkat çekmişti.

Ancak beş yıl içinde sürücüler, tüm kontrollerin dokunmatik panellere gömülmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Basit işlemler için bile karmaşık menülerde kaybolmak şikayet konusu oldu.

Alman üretici bu geri bildirimlere kayıtsız kalmadı. Autocar'a konuşan Mercedes-Benz yöneticisi Mathias Geisen, müşterilerin büyük ekranları sevdiğini ancak temel işlevler için fiziksel düğme istediğini söyledi. Şirket, dijital panelleri koruyarak sık kullanılan kontrollere fiziksel düğme ekleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Pes dedirten görüntü! hem trafiği hem hayatlarını tehlikeye attılar

Motosiklet üzerinde taşıdıkları şeyi görenler gözlerine inanamadı
İşletme sahiplerinin kabusu oldular! Haraççı çeteye darbe vuruldu

İşletme sahiplerine kan kusturdular! Haraççı çeteye darbe
Görüntüler semt pazarından: 'Armut' kavgasında kadının kafasını kalasla kırdı

Armut kavgası kan akıttı: Esnafın kalaslı saldırısına 10 dikiş
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.