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Mahindra, Nagpur'da Dev Entegre Üretim Tesisi İçin İlk Arazi Dilimini Alıyor

Mahindra, Nagpur'da Dev Entegre Üretim Tesisi İçin İlk Arazi Dilimini Alıyor
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Bu tesis, beceri geliştirme ve istihdam yaratmaya özel önem verecek.

Mahindra & Mahindra Ltd., Maharashtra'nın Nagpur kentindeki Additional Butibori'de kuracağı en büyük entegre otomobil ve traktör üretim tesisi için yaklaşık 800 dönümlük ilk arazi diliminin devrini almaya hazırlanıyor. Bu yılın başında duyurulan yeşil saha tesisi, Vidarbha'da 1.500 dönüm alan üzerinde geliştirilecek ve Sambhajinagar'da 150 dönümlük bir tedarikçi parkı ile desteklenecek.

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde tesis, yıllık 500.000'in üzerinde araç ve 100.000 traktör üretim kapasitesine sahip olacak ve Mahindra'nın ülkedeki en büyük entegre üretim tesisi haline gelecek. Sambhajinagar'daki tedarikçi parkı, yeni Nagpur tesisinin yanı sıra Mahindra'nın Chakan ve Nashik'teki mevcut tesislerine de bileşen tedarik edecek.

Tesisin geliştirilmesinin yanı sıra Mahindra, proje için gereken insan yeteneklerini ve becerilerini de oluşturuyor. Bu, birden fazla güç aktarma organı ve geleceğin teknolojileri için otomobil ve traktör üretiminde yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve beceri kazandırılması süreçlerini içerecek.

Mahindra, mevcut üretim operasyonlarında yer almış çalışanların deneyim ve uzmanlığından yararlanmayı hedefleyecek. Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde bu yetenekli ve deneyimli çalışanlar, yeni tesisteki roller için ayrıntılı bir seçim sürecine katılma fırsatı bulacak. Seçim sürecinde teknik yeterlilik, sergilenen davranışlar, Mahindra'nın değerleriyle uyum ve etkili iş birliği yapabilme yeteneği dikkate alınacak.

Mahindra ayrıca Nagpur'da mekanik operasyonlar, kaynak, boyama gibi alanlarda yetenekler geliştirmek için bir beceri merkezi kurmayı planlıyor. İş gücü gereksinimleri, fırsatlar ve ilgili süreçler hakkında daha fazla ayrıntı, proje ilerledikçe iletilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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