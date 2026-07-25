Macaristan GP İlk Antrenmanda Stroll'un Aston Martin'i Arka Süspansiyon Arızası Yaşadı, Leclerc En Hızlıydı

Macaristan Grand Prix'si ilk antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc en hızlı zamanı elde etti. Lance Stroll, Aston Martin'in sezonun ilk büyük güncellemesiyle getirdiği neredeyse yeni araçta arka süspansiyon arızası yaşayarak spin attı. Sol arka süspansiyon, seansın bitimine yaklaşık 20 dakika kala Üçüncü Viraj'da kırıldı.

Takım arkadaşı Fernando Alonso, seans yeniden başladığında piste çıktı ve cesaret verici 13. en hızlı zamanı kaydetti. Bu, Aston Martin'in istediği yerden uzak olsa da, bu sezon gerilere düştükten sonra önemli bir adım. Alonso'nun zamanı Leclerc'in 2.475 saniye gerisindeydi, ancak Aston Martin son yarışlarda yaklaşık dört saniye gerideydi.

Leclerc, Red Bull'dan Max Verstappen'in 0.484 saniye önünde yer alırken, Ferrari'den Lewis Hamilton üçüncü, ikinci Red Bull pilotu Isack Hadjar dördüncü oldu. Leclerc'in seansı, aracında arıza çıkması ve pit yolunda durmasıyla erken sona erdi. Mercedes'ten George Russell beşinci, Audi'den Gabriel Bortoleto altıncı, Mercedes yedek pilotu Frederik Vesti yedinci, Audi'den Nico Hulkenberg sekizinci, Racing Bulls pilotları Arvid Lindblad ve Liam Lawson ilk 10'u tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi