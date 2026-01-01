Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Otogarda Drift Yapan Sürücülerin Otomobilleri Çarpıştı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otogarda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücülerin otomobilleri çarpıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe otogarında bazı sürücüler otomobilleriyle drift attı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. O anlar, toplanan kalabalık tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araçlarda hasara neden olan kazaya rağmen izleyenler, 'Tekrar tekrar' diyerek bağırarak sürücüleri yeniden drif yapmaları konusunda yönlendirdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,