Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Otogarda Drift Yapan Sürücülerin Otomobilleri Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücülerin drift atması sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazanın görüntüleri cep telefonları ile kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otogarda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde drift atan sürücülerin otomobilleri çarpıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe otogarında bazı sürücüler otomobilleriyle drift attı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. O anlar, toplanan kalabalık tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araçlarda hasara neden olan kazaya rağmen izleyenler, 'Tekrar tekrar' diyerek bağırarak sürücüleri yeniden drif yapmaları konusunda yönlendirdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
