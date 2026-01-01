Mardin'de Kar Yağışı Sonrası Otogarda Drift Yapan Sürücülerin Otomobilleri Çarpıştı
Kızıltepe ilçesinde dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe otogarında bazı sürücüler otomobilleriyle drift attı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. O anlar, toplanan kalabalık tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araçlarda hasara neden olan kazaya rağmen izleyenler, 'Tekrar tekrar' diyerek bağırarak sürücüleri yeniden drif yapmaları konusunda yönlendirdi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,