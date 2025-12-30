Haberler

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'ndaki Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında, öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına park edip indi. Alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
