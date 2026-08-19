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Kaliforniya'da Otonom Kamyon Testleri Genişliyor: Güvenlik ve İş Kaybı Endişeleri Mahkemeye Taşındı

Kaliforniya'da Otonom Kamyon Testleri Genişliyor: Güvenlik ve İş Kaybı Endişeleri Mahkemeye Taşındı
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Kaliforniya, 10.000 poundun üzerindeki otonom kamyonların kamuya açık yollarda test edilmesine izin verdi. İki şirket ilk izinleri aldı, ancak güvenlik ve iş kaybı endişeleri tartışma yaratıyor.

Kaliforniya'nın güncellenen kuralları, ağır otonom kamyonların test edilmesine olanak tanıyor. Destekçiler, bu teknolojinin liman ve tarıma bağlı yük taşımacılığını iyileştirebileceğini savunuyor.

İşçi grupları ise güvenlik ve iş kaybı riskleri nedeniyle uygulamayı mahkemeye taşıdı. Şu an her kamyonda zorunlu olarak bir insan güvenlik sürücüsü bulunuyor ve şirketler sıkı test koşullarına tabi.

Sürücülerin, büyük kamyonlarla yolu paylaşırken kör noktalardan kaçınması ve testler genişledikçe bilgi sahibi olması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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