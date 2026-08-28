Japon ve Fransız Otomobillerin Ortak Şanzımanı En Sağlam Seçildi

Günümüzde yollarda sıkça gördüğümüz Japon ve Fransız otomobillerinin ortak kullandığı şanzıman, yapılan değerlendirmede en sağlam şanzıman olarak seçildi.

Otomotiv dünyasında güvenilirliğiyle öne çıkan bu sistem, dayanıklılık testlerinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Uzmanlar, bu şanzımanın uzun ömürlü performansıyla sürücülere önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi