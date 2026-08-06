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Dhoot Transmission IPO: Elektrikli Araç Geçişi Büyümeyi Destekleyecek

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Hindistan merkezli otomotiv bileşenleri üreticisi Dhoot Transmission, elektrikli araçlara geçişin büyüme itici gücü olacağını belirterek IPO'sunu duyurdu. Şirket, ürün portföyünü genişletiyor ve güçlü müşteri bağlarıyla dikkat çekiyor.

IPO'ya hazırlanan Dhoot Transmission, Hindistan'ın elektrikli araçlara geçişinin büyümeyi desteklemesini beklediğini açıkladı. Otomotiv bileşenleri üreticisi, ürün portföyünü genişletiyor ve otomobil üreticileriyle bağlarını güçlendiriyor.

Chhatrapati Sambhajinagar merkezli şirket, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için kablo demetleri üretiyor. Hindistan'ın en büyük iki tekerlekli araç ihracatçısı Bajaj Auto, şirketin 2026 mali yılında 4.530 crore rupilik yıllık gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Finans Direktörü Nitin Kalani, elektriklenmenin en büyük büyüme itici gücü olacağını, premiumlaşmanın da yakından takip edeceğini söyledi. Bain Capital destekli firmanın 322,21 milyon dolarlık halka arzı 10 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta kapanacak. İşlem görmeye başlaması ise 17 Ağustos'ta bekleniyor.

Hindistan'ın EV geçişine iki ve üç tekerlekli araçlar öncülük ediyor. Dhoot Transmission, EV'lerde içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha fazla kablo demeti içeriği olmasından fayda bekliyor. Şirket, kablo demetlerinin yanı sıra batarya düzenekleri, araç içi şarj cihazları, DC-DC dönüştürücüler ve şarj tabancalarını içeren EV odaklı bir ürün portföyü oluşturuyor.

Kablo demeti dışı portföy, 2024 mali yılında gelirin yaklaşık %18'inden şu anda %23'üne yükseldi. Dhoot, son dört-beş yılda sermaye harcamalarına yaklaşık 1.000 crore rupi harcadı ve büyümeyi desteklemek için benzer bir yatırım bekliyor. Kalani, yıllık marjların mevcut seviyelerle büyük ölçüde uyumlu olarak %15-16 seviyesinde sürdürülebilir kalması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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