IAA Transportation 2026 Hannover'de ticari araç sektörünü buluşturdu
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Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2026, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve lojistik sektörünü bir araya getirdi.
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve lojistik sektörünün küresel temsilcilerini bir araya getirdi.
Fuar, elektrikli güç aktarma sistemleri, batarya teknolojileri, hidrojen yakıt hücreli araçlar, dijital hizmetler, yapay zeka ve otonom sürüş çözümlerine odaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi