Hyundai Staria Elektrik Avrupa'da: 430 km Menzil ve 84 kWh Batarya

Hyundai, Staria modelinin tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Staria Electric, Hyundai'nin Ioniq serisinden gelen 800 voltluk şarj mimarisini kullanıyor. Bu sistem, 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir gücündeki elektrik motoruyla birleşiyor.

Elektrikli Staria, WLTP'ye göre 430 km menzil sunuyor ve DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada yüzde 10'dan 80'e dolabiliyor. Araçta 2 tona kadar çekme kapasitesi, V2L teknolojisi ve 12.3 inçlik çift ekran bulunuyor. Avrupa'da Trend donanımı 57.500 euro, Calligraphy versiyonu ise 67.000 euro başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi