Hyundai, UNIGRID ile Sodyum İyon Batarya Teknolojisini Doğruladı
Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID ile yaptığı iş birliği çerçevesinde sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Bu teknolojinin, enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlaması bekleniyor. Hyundai, bu adımla enerji depolama alanında önemli bir ilerleme kaydetti.
Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID ile iş birliği çerçevesinde sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Bu teknolojinin enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden tanımlaması bekleniyor.
Hyundai Motor Group, bu iş birliğiyle enerji depolama alanında önemli bir adım atmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi