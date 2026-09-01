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Hyundai İşçi Sendikası Geçici Ücret Anlaşmasını Onayladı

Hyundai İşçi Sendikası Geçici Ücret Anlaşmasını Onayladı
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Hyundai Motor'un Güney Koreli işçi sendikası, haftalarca süren grev ve görüşmelerin ardından otomobil üreticisiyle yapılan geçici ücret anlaşmasını onayladı. Yonhap'a göre, oy veren üyelerin yüzde 61,55'i anlaşmayı destekledi ve bu yılki ücret pazarlıkları sona erdi.

Seul, 1 Eylül: Hyundai Motor'un Güney Koreli işçi sendikası, otomobil üreticisiyle yapılan geçici ücret anlaşmasını onayladı. Haftalarca süren grev ve görüşmelerin ardından bu yılki ücret pazarlıkları sona erdi.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, oy kullanan üyelerin yüzde 61,55'i anlaşmayı destekledi. Sendika temsilcisine hemen ulaşılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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