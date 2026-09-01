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Hyundai'den Üç Tekerlekli Elektrikli Ticari Araç Hamlesi

Hyundai'den Üç Tekerlekli Elektrikli Ticari Araç Hamlesi
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Hyundai, Asya ve Afrika pazarları için TVS Motor ile geliştirdiği E3W modelini seri üretime alıyor.

Hyundai, elektrikli araç yatırımlarını üç tekerlekli ticari araç segmentine taşıyor. İlk kez 2025'te konsept olarak sergilenen E3W, Nisan 2026'da TVS Motor ile imzalanan anlaşmayla seri üretim sürecine girdi.

Tasarım ve geliştirme çalışmalarını Hyundai üstlenirken, TVS Motor kendi elektrikli üç tekerlekli araç altyapısını projeye aktarıyor. Üretim Hindistan'da yapılacak, batarya ve motor gibi parçalar yerel tedarikçilerden sağlanacak.

E3W, dar sokaklar ve zorlu yol koşulları için ayarlanabilir yerden yükseklik, düz kabin zemini ve geniş bacak alanı gibi özellikler barındırıyor. Kokpitte dijital gösterge, telefon tutucu ve saklama alanları bulunuyor.

Teknik veriler henüz açıklanmadı; prototip testlerinin ardından netleşecek. Rakibi Fiat Tris ise 6,9 kWh batarya, 90 km menzil ve 540 kg taşıma kapasitesi sunuyor.

Hyundai E3W'nin Türkiye veya Avrupa'da satışı için plan yok; araç Hindistan pazarına yönelik. Ancak gelecekte farklı pazarlara uyarlanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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