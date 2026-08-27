Hyundai'den Otonom Sürüş ve Batarya Atılımı

Hyundai, yatırımcı gününde önemli açıklamalar yaptı. Şirket, Ioniq 5 tabanlı robotaksilerin Las Vegas'ta ticari olarak hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Hyundai, NVIDIA ekosistemiyle otonom sürüş mimarisini standartlaştıracağını da belirtti. Elektrikli araçlar için geliştirilen yeni batarya teknolojisi ise şarj süresini yüzde 40 kısaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve batarya ömrünü yüzde 20 uzatmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi