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Hyundai'den Otonom Sürüş ve Batarya Atılımı

Hyundai'den Otonom Sürüş ve Batarya Atılımı
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Hyundai, yatırımcı gününde Ioniq 5 tabanlı robotaksilerin Las Vegas'ta ticari olarak hizmete başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca NVIDIA ekosistemiyle otonom sürüş mimarisini standartlaştıracak ve yeni batarya teknolojisiyle şarj süresini yüzde 40 kısaltıp maliyetleri düşürmeyi, batarya ömrünü ise yüzde 20 uzatmayı hedefliyor.

Hyundai, yatırımcı gününde önemli açıklamalar yaptı. Şirket, Ioniq 5 tabanlı robotaksilerin Las Vegas'ta ticari olarak hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Hyundai, NVIDIA ekosistemiyle otonom sürüş mimarisini standartlaştıracağını da belirtti. Elektrikli araçlar için geliştirilen yeni batarya teknolojisi ise şarj süresini yüzde 40 kısaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve batarya ömrünü yüzde 20 uzatmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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