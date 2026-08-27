Hyundai'den Yeni Strateji: Elektrikli, Hibrit ve EREV Dengesiyle Küresel Atılım

Küresel tam elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle Hyundai, motor yelpazesini çeşitlendirme kararı aldı. Elektrikli, hibrit ve menzili uzatılmış elektrikli araç (EREV) dengesini yeniden kurgulayan şirket, en büyük pazarı ABD'ye 58 yeni ve güncellenmiş model tahsis edecek. Avrupa'ya 41, Hindistan'a 26 ve Çin'e 22 model sunulacak.

ABD'de hibrit araçlara artan talebi karşılamak için 2030'a kadar bölgedeki hibrit model sayısını 10'un üzerine çıkaracak. Ayrıca, Başkan Donald Trump'ın otomotiv tarifelerinin etkisini azaltmak için Kuzey Amerika'daki yerli parça tedarik oranını yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseltmeyi ve küresel üretim kapasitesini 2030'da 1,3 milyon adet artırmayı planlıyor.

Önümüzdeki sekiz ayda yeni Tucson hibrit, elektrikli Ioniq 3 ve tek şarjla 966 kilometre menzil sunan Santa Fe EREV dahil yedi yeni model pazara çıkacak. Lüks marka Genesis de ilk hibrit SUV GV80'i ve 1030 kilometreyi aşan menzilli EREV modelini tanıtacak. Robot tarafında ise Boston Dynamics'in Atlas robotunun eğitildiği Robot Metaplant Uygulama Merkezi Georgia'da açıldı; merkez yıl sonuna kadar 10 kat büyütülüp 2028'de yıllık 30 bin robot üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi