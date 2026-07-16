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Hyderabad'da Sahte Plaka Operasyonu: 5 Dava Açıldı

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Hyderabad trafik polisi, vatandaş şikayetleri üzerine sahte veya yetkisiz plakalı araçlara yönelik operasyon başlattı. Geçtiğimiz hafta 5 ceza davası açıldı, çok sayıda araç ele geçirildi. Yetkililer yalnızca hükümet onaylı plakaların yasal olduğunu vurguladı.

Hyderabad trafik polisi, artan vatandaş şikayetleri üzerine sahte, tahrif edilmiş veya yetkisiz plakalar kullanan araçlara karşı yoğun bir denetim başlattı. Bu ihlaller Motorlu Araçlar Kanunu'na aykırı.

Operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca beş ceza davası açıldı ve çok sayıda araç ele geçirildi. Davalar Jubilee Hills, Malakpet, Begum Bazaar, Abids ve Kacheguda polis merkezlerinde kaydedildi. Hyderabad Trafik Müdürü D. Joel Davis, yalnızca hükümet onaylı yüksek güvenlikli plakaların (HSRP) yasal olduğunu, özel değişiklikler veya geçici çıkartmaların yasak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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