Hindistan'dan iki tekerlekli ambulans düzenlemesi

Yeni Delhi, 3 Ağustos (IANS) – Hindistan Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı (MoRTH), ulaşılması zor bölgelerde acil sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmek amacıyla iki tekerlekli yol ambulansları için düzenleyici bir çerçeve önerdi. Taslak bildirim, bu araçların resmi olarak tanınması ve düzenlenmesini sağlamayı hedefliyor.

Kırsal, uzak ve dağlık bölgelerde geleneksel ambulansların hareket zorluğu çektiği yerlerde hızlı tıbbi yardım sağlayabilen bu araçlar, dar yollar ve engebeli arazilerde etkili bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Bakanlığa göre iki tekerlekli ambulanslar, acil müdahale sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir ve sağlık hizmetlerine son kilometre erişimini kolaylaştırabilir.

Şu anda bu araçlar Merkezi Motorlu Araç Kuralları kapsamında ayrı bir kategori olarak tanınmadığından; tasarım, güvenlik, tescil, tip onayı ve muayene konularında ulusal standartlar bulunmuyor. Bakanlık bu boşluğu kapatmak için AIS-209 (Bölüm 1): 2026 standardının kabul edilmesini önerdi. Bu standart, yaşam destek üniteli iki tekerlekli yol ambulanslarının yapım ve işlevsel gereksinimlerini belirliyor.

Taslak çerçeveye göre, 1 Ekim 2027 tarihinden itibaren üretilecek L2 kategorisindeki iki tekerlekli ambulansların AIS-209 (Bölüm 1): 2026 hükümlerine uyması zorunlu olacak. Bu araçlara takılacak acil durum uyarı lambalarının da aynı tarihten itibaren belirlenen standartları karşılaması gerekecek. Önerilen kurallar, eyalet hükümetlerine bu ambulansların çalışma alanlarını belirleme konusunda esneklik sağlıyor; eyaletler, yerel ihtiyaçlara ve coğrafi koşullara göre bu araçların nerede kullanılacağına karar verebilecek.

Bakanlık ayrıca iki tekerlekli ambulansların taşıt aracı olarak kabul edilmesini önerdi. Bu nedenle bu araçlar zorunlu uygunluk belgesi şartına tabi olacak ve uygunluk belgesi iki yılda bir yenilenecek.

Kaynak: Haber Merkezi