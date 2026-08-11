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Hindistan güvenlik nedeniyle etanol-dizel karışımını reddetti

Hindistan güvenlik nedeniyle etanol-dizel karışımını reddetti
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Hindistan, etanolün dizelin parlama noktasını düşürdüğü ve güvenlik riski yarattığı gerekçesiyle etanol-dizel karışımını onaylamadı. Benzin-etanol karışımı E20 ise testlerin ardından güvenli bulunarak uygulanmaya devam ediyor.

Hindistan hükümeti, testlerin etanolün dizelin parlama noktasını ciddi şekilde düşürdüğünü göstermesinin ardından dizel ile etanol karışımını reddetti. Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Suresh Gopi, Pazartesi günü Rajya Sabha'da kamu petrol şirketlerinin etanol-dizel karışımlarını akredite laboratuvarlar ve otomobil üreticileriyle işbirliği içinde değerlendirdiğini söyledi. Etanol içeren dizelin parlama noktasının çok düştüğü gözlemlendi; bu da yakıtın depolama ve taşıma sırasında daha kolay tutuşmasına neden olarak güvenlik risklerini artırıyor.

Gopi, benzin içindeki etanol oranının %20'nin üzerine çıkarılmasına yönelik henüz bir karar alınmadığını da belirtti. Gelecekteki kararların ancak detaylı bilimsel çalışmalar ve otomobil üreticileri, petrol şirketleri ve araştırma kurumlarıyla yapılan istişarelerden sonra verileceğini ekledi. Etanol Katkılı Benzin programı ise NITI Aayog, otomobil üreticileri ve teknik kurumların katılımıyla aşamalı olarak yürütülüyor.

Hükümet, E20'nin ARAI, SIAM ve otomobil üreticileri tarafından motor dayanıklılığı, emisyon ve yakıt verimliliği gibi parametrelerde test edildiğini ve belirlenen standartlara göre güvenli bulunduğunu açıkladı. Eski araçlarda E20 nedeniyle performans düşüşü veya anormal aşınma görülmedi. E15+ benzin 3,5 yıldır, E19-E20 ise 2,5 yıldır kullanılıyor. 20 kuruştan fazla iki tekerlekli araç ve 3 kuruştan fazla benzinli otomobil bu karışımlarla çalışıyor ve etanol kaynaklı yaygın bir motor arızası kanıtı bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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