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Hindistan'ın İlk Hidrojen Yakıt Hücreli Treni Hizmete Girdi

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Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin katılımıyla ilk hidrojen yakıt hücreli tren setini hizmete aldı. Jind-Sonipat hattında çalışacak olan tren, sıfır emisyonlu ulaşım sağlıyor ve yaklaşık 2.600 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Hindistan, hidrojenle çalışan demir yolu çağına adım atıyor. Başbakan Narendra Modi, ülkenin ilk hidrojen yakıt hücreli 10 vagonlu tren setini cuma günü hizmete soktu. Tren, Kuzey Demiryolu'nun 89 kilometrelik Jind-Sonipat bölümünde çalışacak. Geleneksel elektrikli trenlerin aksine, hidrojen treni elektriğini havadaki oksijenle reaksiyona girerek yakıt hücresinde üretiyor. Bu işlemin tek yan ürünü su buharı ve ısı olduğu için neredeyse sıfır emisyonlu bir ulaşım aracı olarak öne çıkıyor.

Tren, yaklaşık 2.600 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve maksimum hızı saatte 110 kilometre. Hindistan Demiryolları, Jind'de ülkenin ilk entegre demiryolu hidrojen ekosistemini kurdu. Hidrojen, elektroliz yoluyla yerinde üretiliyor ve yaklaşık 3.000 kg depolama kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, hidrojenin yanıcı doğası nedeniyle kaçak dedektörleri, alev ve ısı sensörleri ile otomatik kapatma sistemleri gibi güvenlik önlemleri alındı. Proje, uluslararası standartlara ve Petrol ve Patlayıcı Güvenlik Organizasyonu'nun gerekliliklerine uygun. Hidrojen treni, Hindistan'ın yeşil dönüşümünün bir parçası olarak diğer güzergahlarda da kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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