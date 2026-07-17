Hindistan, Hidrojen Treni Pilot Projesini Başlattı

Hindistan, yakıt hücresi teknolojisi kullanan bir hidrojen treni pilot projesini başlatarak bu trenleri işleten dört ülkelik gruba katıldı (Almanya, Japonya, ABD ve Çin). Proje, kuzey Haryana eyaletinde Jind ile Sonipat arasında 89 km'lik bir güzergahta gerçekleştirilecek.

Tren maksimum 75 kph işletme hızına sahip olup 110 kph'ye çıkabiliyor. On vagondan oluşan tren, 2.600 yolcu taşıyabiliyor ve hidrojen kategorisindeki en büyük tren olarak kayıtlara geçti. Başbakan Narendra Modi, açılış töreninde bunu 'yeşil mobiliteye doğru büyük bir sıçrama' olarak nitelendirdi.

Hidrojen yakıt hücreleri, su buharı ve ısı dışında atık üretmezken, doğrudan elektrikli trenlere göre daha az enerji verimli ancak yakıt ikmali daha hızlı. Pilot proje, hidrojen depolama ve ikmal tesislerini içeriyor. Hindistan'ın 115.000 km'lik demiryolu ağındaki elektriksiz hatlarda kullanılabilecek tren, karbon faydasını yenilenebilir enerjiyle üretilen hidrojenle maksimize ediyor.

Almanya, ilk hidrojenli yolcu trenini 2017'de test etmiş ve 2018'de ticari hizmete başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi