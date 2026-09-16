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Hibrit Araçlarda Geri Vites Dişlisi Tarihe Mi Karışıyor?

Hibrit Araçlarda Geri Vites Dişlisi Tarihe Mi Karışıyor?
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Elektrik motorlarının çift yönlü çalışabilmesi, hibrit otomobillerde mekanik geri vites sistemine olan ihtiyacı azaltıyor.

Hibrit otomobil teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, aktarma organlarında da yeni çözümleri beraberinde getiriyor. Elektrik motorlarının ileri ve geri yönde çalışabilme özelliği, hibrit araçlarda klasik geri vites dişlisine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor.

Bu sayede otomobilin geri hareketi, mekanik bir geri vites sistemi yerine elektrik motorlarının dönüş yönünün değiştirilmesiyle sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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