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Harley-Davidson'ın Kendine Özgü Sesi Nereden Geliyor?

Harley-Davidson'ın Kendine Özgü Sesi Nereden Geliyor?
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Harley-Davidson motosikletlerin karakteristik sesi, silindirlerin 45 derecelik açıyla yerleştirildiği V-Twin motordan kaynaklanıyor. Eşit olmayan ateşleme aralıkları, motor rölantideyken belirginleşen ritmik ve tok bir egzoz sesi oluşturuyor.

Harley-Davidson motosikletlerin sesi, diğer motosikletlerden kolayca ayırt edilebiliyor. Özellikle rölantideki tok ve aralıklı çalışma sesi, markanın tasarımı kadar tanınan bir özellik haline geldi. Bu sesin temelinde ise V-Twin motor yatıyor.

V-Twin motor, iki silindirin karşıdan bakıldığında 'V' harfine benzeyen şekilde konumlandırılmasıyla oluşuyor. Harley-Davidson'ın klasik motorlarında bu silindirler arasındaki açı sadece 45 derece. Silindirlerin bu yakın konumu, motor içindeki parçaların hareketini ve ateşleme aralıklarını doğrudan etkiliyor.

Normal iki silindirli motorlarda ateşlemeler eşit aralıklarla gerçekleşirken, Harley-Davidson'da bekleme süreleri eşit değil. Biri kısa, diğeri uzun boşluklarla ateşleme yapılıyor. Bu da egzoz darbelerinin eşit aralıklarla gelmemesine ve ritmik bir ses oluşmasına neden oluyor. Motor devri düşükken bu fark daha kolay algılanıyor, bu yüzden özellikle trafik ışıklarında veya rölantide bu ses çok daha belirgin.

Kaynak: Haber Merkezi
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