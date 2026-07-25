Hamilton'dan Ferrari'ye Vites Geçişi Şikayeti, Leclerc İlk Seansın En Hızlısı

Hamilton'ın Hungaroring'de sekiz zaferi var ancak ilk seansta Ferrari'sinin kullanımından şikayet etti, Leclerc lider oldu. Leclerc, Red Bull'dan Verstappen'in 0.484 saniye önünde bitirdi, Hamilton ise 0.543 saniye geride üçüncü oldu.

Antonelli ilk seansta yer almadı, şampiyona lideri olarak cuma günü ikinci antrenmana dönecek. Hamilton, yaz tatili öncesi son yarışa Antonelli'nin en yakın rakibi olarak giriyor. Ferrari'nin güçlü olduğu virajlı pistte Hamilton aracının ayarından şikayet etti: vites geçişlerinde sorun olduğunu söyledi.

Leclerc en hızlı turu atsa da aracında bir arıza oldu ve seansın sonunda piste döndü. Stroll'un Aston Martin'inde süspansiyon arızası oldu, seans kırmızı bayrakla durdu. Takım 16 yeni parça getirmişti. Stroll sondan birinci oldu, Alonso 13. sıradaydı. İkinci seans saat 16: 00 BST'de.

Kaynak: Haber Merkezi