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Geely, Katı Hal Batarya Yol Haritasını Açıkladı: 2026'da Test, 2027'de Pilot Kullanım

Geely, Katı Hal Batarya Yol Haritasını Açıkladı: 2026'da Test, 2027'de Pilot Kullanım
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Elektrikli araçlarda menzil endişesini sona erdirecek katı hal batarya teknolojisinde rekabet sürerken, Geely Holding bu alandaki planlarını duyurdu. Şirket, yüksek enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryalarını 2026'da test edeceğini ve 2027'de markalarında pilot olarak kullanacağını açıkladı.

Elektrikli araçlarda menzil endişesini bitirecek katı hal batarya teknolojisinde rekabet devam ediyor. Geely Holding, bu bataryalar için yol haritasını açıkladı.

Şirket, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaları 2026'da test edecek, 2027'de markalarında pilot olarak kullanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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