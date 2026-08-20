Geely, Katı Hal Batarya Yol Haritasını Açıkladı: 2026'da Test, 2027'de Pilot Kullanım

Elektrikli araçlarda menzil endişesini bitirecek katı hal batarya teknolojisinde rekabet devam ediyor. Geely Holding, bu bataryalar için yol haritasını açıkladı.

Şirket, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaları 2026'da test edecek, 2027'de markalarında pilot olarak kullanacak.

Kaynak: Haber Merkezi