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Sıfır Araçtan Hasarlı Çıktı: Model Yılı da Farklı

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Gazi Albayrak, sıfır olarak satın aldığı Tofaş Fiat otomobilini ekspertize soktu. Araç hasarlı çıktı ve 2026 model yerine 2025 model olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, bayiden sıfır olarak satın aldığı Tofaş Fiat marka otomobilini ekspertize soktu. Araçtan beklenmedik bir sonuç çıktı.

Sıfır diye alınan otomobilin hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca, 2026 model olarak satılan aracın aslında 2025 model olduğu öğrenildi. Albayrak, yaşanan durum karşısında büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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