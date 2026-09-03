GAC Yue 7: Çinli Markanın İlk Sert Offroad SUV'si Ön Satışta

Çinli otomobil üreticisi GAC, köşeli SUV trendine Trumpchi Yue 7 modeliyle katıldı. Markanın ilk sert offroad SUV'si olan araç, düzenlenen lansmanla Çin'de resmi olarak ön satışa açıldı. Dört farklı donanım paketiyle sunulan Yue 7, lansmana özel indirimli fiyatlarla 24.000 ila 30.500 dolar arasında değişen etiketlerle satışa çıkıyor.

Yue 7'nin dış tasarımı, dikey yerleştirilmiş üçlü LED gündüz farları ve kapalı ön panjuruyla kaslı bir görünüm sunuyor. Tavana entegre edilen LiDAR ve çamurluklardaki sensörler, aracın zorlu arazi koşullarında gelişmiş otonom sürüş yeteneklerini kullanacağını gösteriyor. GAC mühendisleri, aracın yaklaşma açısını 30°, uzaklaşma açısını ise 33° olarak belirledi. Üst donanımlarda sunulan havalı süspansiyon tercih edildiğinde bu açılar 35°'ye kadar çıkıyor. Yerden yükseklik ise ihtiyaca göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık ayarlanabiliyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 2.900 mm aks mesafesine sahip araç, kabinde ferah bir alan sunuyor.

Kabin tarafında, 1.1 metre genişliğindeki panoramik ekran dikkat çekiyor. ADiGO 7.0 'Star River' adı verilen arayüz, otomotiv sektöründe ilk kez kullanılan Qualcomm QCM8838 amiral gemisi çipsetinden güç alıyor. Bu işlemci, multimedya sistemini akıcı kılmanın yanı sıra yapay zeka destekli sürüş asistanlarının tüm hesaplamalarını anlık olarak üstleniyor. İç mekandaki 170 mm elektrikli kayar raylara sahip bağımsız koltuklar ise uzun yolculuklarda konfor vadediyor.

Güç aktarma sisteminde iki batarya seçeneği sunuluyor: 220 kW güç üreten arkadan itişli versiyon ile 440 kW güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon. Batarya kapasiteleri 60 kWh ile 100 kWh arasında değişiyor. 100 kWh bataryaya sahip versiyon, Çin'in CLTC test döngüsüne göre 650 km menzil sunuyor. Yue 7'nin resmi satışlarına Nisan 2025'te başlanması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi