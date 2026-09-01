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Ford, ABD'de 148.663 Aracı Geri Çağırıyor: Güç ve Görüş Kaybı Riskine Dikkat

Ford, ABD'de 148.663 Aracı Geri Çağırıyor: Güç ve Görüş Kaybı Riskine Dikkat
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Ford Motor, ABD'de 148.663 aracı geri çağırıyor. Sürücü gücü kaybı, far ve ön cam yıkama sistemi fonksiyonlarının kaybı yaşanabileceği belirtilen araçlarla ilgili NHTSA, görüş azalması nedeniyle sürüş güvenliğinin etkilenebileceğini açıkladı. Araç sahiplerine detaylı bilgi verilecek.

Ford Motor, ABD'de 148.663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, sürücü gücünün kaybı ve far fonksiyonunun veya ön cam yıkama sistemi fonksiyonunun kaybı olarak belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Salı günü yaptığı açıklamada, bu arızaların görüşü azaltarak sürüş güvenliğini etkileyebileceğini duyurdu. Araç sahipleri için detaylı bilgi verileceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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