Ford, ABD'de 223.472 aracı geri çağırıyor
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Yakıt tanklarındaki sızıntı ve yetersiz sabitleme nedeniyle tankların araçtan ayrılma riski bulunuyor.
0 (NHTSA tavsiyesinden daha fazla ayrıntıyla güncellendi) 12 Eylül (Reuters) – Ford, yakıt tanklarının sızıntı yapması ve düzgün sabitlenmemesi nedeniyle araçtan ayrılabileceği gerekçesiyle ABD'de 223.472 aracı geri çağırıyor.
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Kaynak: Haber Merkezi