Haberler

Ford, ABD'de 148 Bin Aracı Geri Çağırdı

Ford, ABD'de 148 Bin Aracı Geri Çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ford Motor, ABD'de 148 bin 663 aracı, sürüş gücü kaybına ve farlar ile ön cam yıkama sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırıyor. Sorunun nasıl giderileceği ve hangi modelleri etkilediği henüz açıklanmadı; yetkililer, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmasını öneriyor.

Ford Motor, ABD'de 148 bin 663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, araçlarda sürüş gücünün kaybedilmesine ve farlar ile ön cam yıkama sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabilecek bir sorun.

Sorunun nasıl giderileceği ve hangi modelleri etkilediği konusunda henüz ayrıntı verilmedi. Yetkililer, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”

Dünyaca ünlü oyuncunun yakın çekim filtresiz hali şaşırttı!
Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Türkiye endişesi sonrası soluğu İsrail'in yanında aldılar
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı