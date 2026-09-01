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Ford, ABD'de 148 Bin Aracı Geri Çağırdı

Ford, ABD'de 148 Bin Aracı Geri Çağırdı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, Ford Motor Company 148 bin 663 aracı geri çağırıyor. Araçlarda sürücü gücü kaybı, far işlevi ve ön cam yıkama sistemi arızaları kaza riskini artırıyor.

Ford Motor Company, ABD'de 148 bin 663 aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, araçlarda sürücü gücü kaybı yaşanması kaza riskini artırıyor.

Ayrıca far işlevinin ya da ön cam yıkama sistemi işlevinin kaybı, görüşü azaltarak kaza riskini yükseltiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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