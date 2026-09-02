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Ford Mustang'lerde Kablolama Sorunu: 148 Bin Araç Geri Çağrıldı

Ford Mustang'lerde Kablolama Sorunu: 148 Bin Araç Geri Çağrıldı
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Ford, 2024-2026 model Mustang'lerde motor bölmesindeki topraklama pabuçlarını kırabilen kablolama sorunu nedeniyle geniş çaplı bir geri çağrı başlattı. 148.663 aracı etkileyen bu sorun; güç kaybı, far ve klima arızaları gibi problemlere yol açabiliyor. Şirket, bayilerde dört topraklama terminalini değiştirecek ve sahiplerine bildirim gönderecek.

Ford, 2024-2026 model yılı Mustang'lerde kablolama sorunu nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yapılan bildirime göre, 7 Eylül 2022 ile 9 Haziran 2026 arasında üretilen 148.663 araç bu çağrıdan etkileniyor.

Şirket, ısı büzüşmesinin motor bölmesindeki topraklama pabuçlarını kırabileceğini ve bunun aracın hareket gücünü kaybetmesi, farların veya motor fanının çalışmaması, klimanın devre dışı kalması ve cam suyu pompasının düzgün işlememesi gibi sorunlara yol açabileceğini açıkladı.

Ford, Mustang sahiplerine mektup göndererek araçlarını Ford veya Lincoln bayilerine götürmelerini isteyecek. Bayilerde dört topraklama terminali, revize edilmiş pabuçlarla değiştirilecek. Sahipler, NHTSA web sitesinden VIN numaralarını kontrol ederek araçlarının etkilenip etkilenmediğini öğrenebilir.

Bayiler 28 Ağustos'ta bilgilendirildi ve ara sahip bildirimleri 31 Ağustos'ta başlatıldı. Kalıcı çözüm bildirimlerinin ise Mart sonuna kadar gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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