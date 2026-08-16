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Ferrari'nin İlk Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari'nin İlk Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolara Satıldı
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Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin özel versiyonu, açık artırmada 40 milyon dolara alıcı buldu ve en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı. Ancak tüm zamanların rekoru hâlâ Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé'de.

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk aracı Luce'nin 'Chassis 0' versiyonu, RM Sotheby's müzayede evinde 40 milyon dolara alıcı buldu. Tasarımı nedeniyle tartışmalara yol açan bu model, açık artırmada satılan en yüksek fiyatlı yeni otomobil unvanını elde etti.

Ancak tüm zamanların en yüksek açık artırma fiyatı rekoru Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé modelinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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