Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Araç Hasar Gördü

Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Araç Hasar Gördü
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TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hafif ticari araca çarptı ve toplamda 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Kaza, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

EYÜPSULTAN'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hatalı şekilde sol şeride geçtikten sonra önündeki 2 aracın arasından geçmek için hamle yaptı. Bu sırada araçların arasındaki boşluğun daralması sebebiyle geçemeyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlar, 2 araca daha çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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