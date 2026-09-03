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Elektrikli Araç Sayısı 464 Bin 873'e Ulaştı, Şarj Altyapısı Yetersiz Kalıyor

Elektrikli Araç Sayısı 464 Bin 873'e Ulaştı, Şarj Altyapısı Yetersiz Kalıyor
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Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e, şarj noktası sayısı ise 46 bin 665'e ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında satılan 105 bin 951 elektrikli otomobil pazarın yüzde 18,8'ini oluşturdu. Ancak hızlı artış karşısında mevcut şarj istasyonları yetersiz kalıyor, yoğun saatlerde uzun kuyruklar oluşuyor ve arızalı istasyonlara geç müdahale ediliyor. Uzmanlar, bakım ve onarım hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adete ulaşırken, toplam şarj noktası sayısı 46 bin 665 soket olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) raporu ise yılın ilk sekiz ayında 105 bin 951 elektrikli otomobil satıldığını ve bu satışların pazarın yüzde 18,8'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Araç sayısındaki hızlı artış, mevcut şarj istasyonlarının yetersiz kalmasına ve altyapıdaki aksaklıkların daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde uzun kuyruklar oluşurken, arızalı istasyonlara şirketlerin geç müdahale ettiği belirtiliyor. Vatandaşlar, binalardaki şarj ünitelerinin bakımı için yapılan başvurulara yavaş yanıt verildiğini ifade ediyor.

Şirketlerin bakım konusunda daha hızlı ve etkili olması gerektiği vurgulanıyor. İstasyon sayısı artsa da mevcut altyapının bakım süreçlerindeki yetersizlikler sürücüleri mağdur ediyor. Uzmanlar, elektrikli araç dönüşümünün sağlıklı ilerlemesi için bakım ve onarım hizmetlerinin en az yeni istasyon kurulumu kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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