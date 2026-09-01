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Elektrikli Araç Menzilini Etkileyen Faktörler: Batarya Kapasitesi

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Elektrikli araçların menzilini belirleyen en önemli unsurlardan biri batarya kapasitesidir. kWh cinsinden ifade edilen bu değer, aracın depolayabildiği enerji miktarını doğrudan etkiler.

Elektrikli araçların menzili üzerinde birçok faktör etkilidir ve bu faktörlerin birkaçı bir araya geldiğinde etki daha belirgin hale gelir.

Batarya kapasitesi, elektrikli aracın menzilini belirleyen temel unsurlardan biridir. Elektrikli otomobillerde batarya kapasitesi kWh cinsinden ifade edilir ve bu sayı arttıkça bataryanın depolayabildiği enerji miktarı da artar.

Kaynak: Haber Merkezi
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