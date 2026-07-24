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DVLA'dan sürücülere ücretsiz uyarı sistemi

DVLA'dan sürücülere ücretsiz uyarı sistemi
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DVLA, sürücülerin araç vergisi son tarihini kaçırmamaları için beş dakikada oluşturulabilen ücretsiz bir "Sürücü ve Araç Hesabı" kurmalarını öneriyor. Bu hesap, e-posta veya SMS ile hatırlatma göndererek cezalardan kaçınmayı sağlıyor.

Sürücüler, kolayca önlenebilir bir para cezasından korunmak için sadece birkaç dakika ayırmaları gerektiği konusunda uyarılıyor. DVLA, motorlu taşıt sahiplerini araç vergisi vadesi yaklaştığında kısa mesaj veya e-posta ile uyarı gönderebilen ücretsiz bir "Sürücü ve araç hesabı" oluşturmaya çağırıyor. Amaç, insanların yenileme tarihini kaçırmasını önlemek.

Hesap yaklaşık beş dakikada oluşturulabiliyor ve sürücülere önemli son tarihleri takip etmek için tek bir yer sunuyor. İsteyenler mektup yoluyla da hatırlatma alabilir, ancak dijital uyarıları tercih edenler, ödeme tarihini unutma ve vergisiz araç nedeniyle yaptırımla karşılaşma riskini azaltabilir. DVLA ayrıca MOT bitiş tarihleri ve fotokartlı ehliyet yenilemeleri gibi diğer sürüş son tarihlerini de takip etmek için kullanılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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