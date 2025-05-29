Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Avcılar'da drift yaparak trafik kurallarını ihlal eden otomobil sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle alındı.

AVCILAR sahilindeki otoparkta drift atarak trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza kesilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Ambarlı Mahallesi Liman Caddesi'ndeki İDO iskelesi yanında bulunan İSPARK otoparkına gece gelen sürücü drift atmaya başladı. Şikayet üzerine incelenen kamera kayıtlarından otomobilin plakası tespit edildi. Sürücü kısa sürede aracı ile birlikte yakalanırken, hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca drift yapmak suçundan 46 bin 392 lira ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konularak trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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